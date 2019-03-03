Необходимо сделать дизайн для авто

Необходимо переделать рисунок из ворда и сделать исходник в формате векторной графики в Эдоб иллюстратор в формате ai
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