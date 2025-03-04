необходимо красивым шрифтом подписать, фотографии в стиле демотиваторов в закрепе с привязкой текста к названию фото



venz1 - Купи WenzCoin тебе говорю!

venz2 - Создал токен WenzCoin, теперь куплю дошик

venz3 - Когда создал токен WenzCoin и стал чувствовать себя миллиардером

venz5 - WenzCoin доставляет

venz6 - Создал WenzCoin - купил себе золотой пиджак и нормальную бабу