Необходимо сделать несколько мемов на фотографии

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Завершен10 заявок372 просмотра

необходимо красивым шрифтом подписать, фотографии в стиле демотиваторов в закрепе с привязкой текста к названию фото

venz1 - Купи WenzCoin тебе говорю!

venz2 - Создал токен WenzCoin, теперь куплю дошик
venz3 - Когда создал токен WenzCoin и стал чувствовать себя миллиардером
venz5 - WenzCoin доставляет
venz6 - Создал WenzCoin - купил себе золотой пиджак и нормальную бабу

3 месяца назад
genman
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
3 месяца назад
$10
1 день
Escrow
выполнил все оперативно, всегда был на связи, думаю продолжим работать
Юрий умеет четко ставить задачи, и понимает, что ему нужно. Быстрая коммуникация, и оплата. Спасибо!

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