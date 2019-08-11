Новогодний/рождественский дизайн для свитшота

Добрый вечер.

ищем новые идеи изображений для вышивки и/или печати на свитшотах.

Нужны визуалки с вариантами свитшотов с новогодней-рождественской тематикой.

Рисунок должен быть универсальным и подойти на мужской, женский и детский свитшот.

Так называемая семейная коллекция, но также оплачу идею просто оригинального свитшота с этой тематикой.

По запросу пришлю изображения тех изделий, которые используем на данный момент.

Пишите свои предложения в личку.