Новогодний/рождественский дизайн для свитшота

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок386 просмотров

Добрый вечер. 

ищем новые идеи изображений для вышивки и/или печати на свитшотах.

Нужны визуалки с вариантами свитшотов с новогодней-рождественской тематикой. 

Рисунок должен быть универсальным и подойти на мужской, женский и детский свитшот. 

Так называемая семейная коллекция, но также оплачу идею просто оригинального свитшота с этой тематикой.

По запросу пришлю изображения тех изделий, которые используем на данный момент.

Пишите свои предложения в личку.

6 лет назад
embroideryztm
45 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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