Новогодняя открытка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт18 заявок269 просмотров

Более подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю судя по портфолио. Иными словами наличие портфолио обязательно.

Убедительная просьба в личку не писать.

Оплата по факту.

11 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров