Новогодняя открытка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт19 заявок186 просмотров

Необходимо выполнить Новогоднюю открытку. Для рассылки по электронной почте.

Формат А5, JPG, исходники логотипов и корпоративный стиль есть. Сроки- срочно. Срок выполнения 1 день.

11 лет назад
snezhinka123
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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