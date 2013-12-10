Необходимо векторизовать растровое изображение. 150р.
Новогодняя открытка
Необходимо выполнить Новогоднюю открытку. Для рассылки по электронной почте.
Формат А5, JPG, исходники логотипов и корпоративный стиль есть. Сроки- срочно. Срок выполнения 1 день.
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