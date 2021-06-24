Нужен аниме-арт по пояс

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки298 просмотров

самого персонажа для рисования я кину, приветствуются изменения и добавления чего-то. стиль желаемой рисовки я прикреплю. (цена от 100 до 300)

арт буду анимировать, поэтому от вас жду результат файлом со всеми слоями.

4 года назад
guest_16246327042617
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Заявки фрилансеров

Камилла
 
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