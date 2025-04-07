Нужен дизайнер для создания изображений к статьям и другим задачам

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Открыт11 заявок283 просмотра

Ищу дизайнера для долгосрочного сотрудничества. Основные задачи:

  • Подготовка примерно 3-х изображений в месяц для информационных статей и новостей (это могут быть обложки, инфографика, схемы, визуализации и т.д.).

  • Периодические мелкие задачи по дизайну: баннеры, логотипы, иконки, корректировки в дизайне сайта и прочее.

Требования:

  • Желательно работать в Figma.

  • Умение подстраиваться под существующий стиль сайта.

  • Ответственность, аккуратность, соблюдение сроков.

  • Опыт работы с ТЗ и внесения правок по обратной связи.

Примеры подобных работ пришлю в личные сообщения.

В отклике укажите, пожалуйста:

  • Ссылку на портфолио.

  • Вашу ставку (за 1 картинку, за час или за типовые задачи).

  • Насколько вы свободны и готовы брать задачи в течение месяца.

Жду ваших откликов!

FigmaДизайн сайтовСоздание баннеровСоздание иконокСоздание инфографикиСоздание логотипов
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