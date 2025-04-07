Требуется matte paint artist для работы над проектом. Гонорар будет обсужден индивидуально, в зависимости от портфолио, сроков выполнения и объема правок. Портфолио необходимо предоставить для оценки. Все материалы по проекту будут отправлены после просмотра портфолио.