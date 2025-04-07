Требуется иллюстратор для копирования изображения и создания нескольких цветовых вариантов. Предпочтительно использование векторного формата, но возможно обсудить и растровые варианты. Обязательно проработка деталей и качество исполнения.
Нужен дизайнер для создания изображений к статьям и другим задачам
Ищу дизайнера для долгосрочного сотрудничества. Основные задачи:
Подготовка примерно 3-х изображений в месяц для информационных статей и новостей (это могут быть обложки, инфографика, схемы, визуализации и т.д.).
Периодические мелкие задачи по дизайну: баннеры, логотипы, иконки, корректировки в дизайне сайта и прочее.
Требования:
Желательно работать в Figma.
Умение подстраиваться под существующий стиль сайта.
Ответственность, аккуратность, соблюдение сроков.
Опыт работы с ТЗ и внесения правок по обратной связи.
Примеры подобных работ пришлю в личные сообщения.
В отклике укажите, пожалуйста:
Ссылку на портфолио.
Вашу ставку (за 1 картинку, за час или за типовые задачи).
Насколько вы свободны и готовы брать задачи в течение месяца.
Жду ваших откликов!
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