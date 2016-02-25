Нужен дизайнер на отрисовку инфографики, срочно)

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки241 просмотр

Нужна серьезная инфографика, аналогичная этому примеру по качеству и стилю: https://www.behance.net/gallery/6659287/Agricultural-infographics

Идея есть и будет отправлена после согласования сроков и стоимости работы. Просьба указать стоимость, срок, портфолио.

Дедлайн до вечера субботы 27 февраля. Пост оплата по согласованию работы.

9 лет назад
pserebryakov
Павел 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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