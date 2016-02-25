Нужен дизайнер на отрисовку инфографики, срочно)

Закупаю в пабликах вк посты и размещаю их. Тематика постов: Подборка подарков женщинам на 8 марта. Размещаюсь в пабликах с мужской аудиторией. Нужно создать/нарисовать/взять(должна быть не заезженной)/найти картинку(должна быть не заезженной), чтобы она хорошо ...