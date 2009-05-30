Нужен рисунок стилем из "Матрицы" черный.

Нужен черный рисунок с падающими (текущими сверху вниз) цифрами как в к.ф. матрица можно готовый можно нарисовать, главное чтоб смотрелось хорошо.

Размер рисунка : 522х220 фон Hex={1D,1D,1D} серо-черный

Желательны примеры того что будет чтоьб не затягивать