Нужна отрисовка в стиле гравюры

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок338 просмотров

Для применения в логотипе необходимо выполнить векторный рисунок в аккуратном "гравюрном" стиле.

Компания занимается импортом, поэтому требуется рисунок корабля.

Ракурс определен в примере, его можно взять за основу (дан в векторе).

Также в приложении есть примеры гравюр, которые нам нравятся.

Очень желательно, чтобы в портфолио кандидата были работы в похожем стиле.

14 лет назад
Sphinxx
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

MasterXL
56 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$20
1 день
Олег отлично поработал, справился с задачей очень быстро, мгновенно вносил поправки. Я очень доволен работой с ним! Рекомендую как отзывчивого и быстрого мастера.
Правки требовались по существу, без лишних запросов. оплата незамедлительная. был рад сотрудничеству

Заявки фрилансеров

MasterXL
56 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад