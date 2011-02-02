Ищу художника для создания рисунков детской книжки с четверостишиями. Для чтения детям от 1,5 до 4 лет. Образы должны быть прикольными и яркими. Книжка будет печататься в Литве. Алексей.
Нужна отрисовка в стиле гравюры
Для применения в логотипе необходимо выполнить векторный рисунок в аккуратном "гравюрном" стиле.
Компания занимается импортом, поэтому требуется рисунок корабля.
Ракурс определен в примере, его можно взять за основу (дан в векторе).
Также в приложении есть примеры гравюр, которые нам нравятся.
Очень желательно, чтобы в портфолио кандидата были работы в похожем стиле.
Выбранный исполнитель
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