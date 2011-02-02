Нужна отрисовка в стиле гравюры

Для применения в логотипе необходимо выполнить векторный рисунок в аккуратном "гравюрном" стиле.

Компания занимается импортом, поэтому требуется рисунок корабля.

Ракурс определен в примере, его можно взять за основу (дан в векторе).

Также в приложении есть примеры гравюр, которые нам нравятся.

Очень желательно, чтобы в портфолио кандидата были работы в похожем стиле.