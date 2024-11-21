Нужно из SVG сделать GIF

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Закрыт2 заявки150 просмотров

Есть гифка, я её прикреплю, она в формате SVG, я хочу из неё сделать гифку, чтобы цвета переливались и она двигалась учить, будто меняет форму, это всё.

5 месяцев назад
walpuper
Никита 
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