Нужно нарисовать принт для футболки

футболка будет оранжевой,либо желтой(с этим еще не определились). Нужно изменить логотип NESquik на SEXquik, надпись пишется СЛИТНО(первые три буквы выделять не нужно)))

И подобрать зайцу наряд,что-то по типу этого(см.прикрепленный файл скс-47)) , пирсинг(кольцо) в ухе. На напитке написать VIAGRA

см.прикрепленный файл nesqwik.jpg

Надпись должна быть расположена вертикально, под небольшим наклоном см.прикрепленный файл eb9260e...

хотелось бы сначала узнать цену)