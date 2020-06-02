Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Примерно 11 век, фьорд. Древний корабль. Сколько стоит одна иллюстрация? стоимость за серию? Спасибо Пример работы
Нужно нарисовать принт для футболки
футболка будет оранжевой,либо желтой(с этим еще не определились). Нужно изменить логотип NESquik на SEXquik, надпись пишется СЛИТНО(первые три буквы выделять не нужно)))
И подобрать зайцу наряд,что-то по типу этого(см.прикрепленный файл скс-47)) , пирсинг(кольцо) в ухе. На напитке написать VIAGRA
см.прикрепленный файл nesqwik.jpg
Надпись должна быть расположена вертикально, под небольшим наклоном см.прикрепленный файл eb9260e...
хотелось бы сначала узнать цену)
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