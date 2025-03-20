Нужно нарисовать рамки

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Закрыт7 заявок268 просмотров

Я предоставляю пример рамки. Размер должен быть 1000х1000. Формат: png, svg. Нужно сделать 5 рамок на выше усмотрение. Главное чтобы стилистика была как у первой рамки, сохранить основной цвет и тени.

месяц назад
danil1997
Данил 
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