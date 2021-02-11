Здравствуйте! Ищу художника или кто готов попробовать свои силы в создании обложки. Концепт выпускного альбома такой: душевный, строится на воспоминаниях учеников о школе (9 класс, половина уходят), оформление слегка в ретро стиле по типу семейных фотокгниг. Изначально планировала ...
Нужно нарисовать визуализацию столов, шкафов в лофт-стиле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно нарисовать визуализацию столов, шкафов в лофт-стиле, разработать модельный ряд
с элементами интерьера и экстерьера, максимально приближенных к реальным фото
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт3 года назад
Оформить рисунок для рабочего стола, за основу взяв прикрепленный файл. Рисунок по центру на черном фоне. Пояснение к файлу: якорь, на фоне якоря 4 стрелы, на их фоне обрамленные цепью полярная звезда, над ней северное ...Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $8
Есть примерное виденье как должен выглядеть логотип. Тема: осветительные приборы.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно будет проиллюстрировать каждое стихотворение в сборнике (в общем счёте выйдет около 70 иллюстраций). Техника исполнения должна быть простой, но сама иллюстрация должна нести в себе смысл иллюстрируемого стихотворения. Размер иллюстраций - от половины страницы ...Иллюстрации и Рисунки36 заявокЗакрыт3 года назад
Что требуется учесть : 1. подложка (на которую наносятся заливки и границы) должна иметь видимый рельеф, но в то же время не мешающий считыванию основной информации (пример- 3й скрин). в качестве основы для подложки могу ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад
Нужны рисунки для детской книжки про зубы. 16 страниц, 4 рисунка более сложные (ребенок смотрит в зеркало и считает зубы, кариесные микробы строят в зубе дома) и около 30 меньших рисунков (акула, котик, собака, обезьяна, ...Иллюстрации и Рисунки42 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо быстро и качественно отрисовать в векторе фотографию человека.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Создать инфографику Стоматологический портал. Тема - имплантация зубов, импланты вместо утраченных зубов. Форма инфографики - горизонтальная, прямоугольная (1200*800) Цвет - зеленый, белый и сочетающиеся с ними другие оттенки Использовать в инфографике элементы - зубы, импланты Выразить на инфографике приоритет брендов ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 года назад
Мы ищем человека для отрисовки с фото под гравировку. Образец - на фото.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
Нарисовать машину как на втором пике, положение машины должно быть таким же как на реальном фото. Номера «суета», чтобы по кайфу было. Задний фон -ночной город. Учитывать размеры аватарки в инсте, чтобы всё влезло в ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт3 года назад