Нужно нарисовать визуализацию столов, шкафов в лофт-стиле

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок593 просмотра
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нужно нарисовать визуализацию столов, шкафов в лофт-стиле, разработать модельный ряд

с элементами интерьера и экстерьера, максимально приближенных к реальным фото

3 года назад
alex-2011
Коваль 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад