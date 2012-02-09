Нужно отрисовать персонажа для сайта

Собственно нужно обрисовать персонажа для сайта http://dinitrol.glavstr.ru/

Нужен супер-мен или что то в этом роде. Тематика "авто химия, антикоррозийная обработка".

Требуется несколько вариантов, а именно:

1.Главная страница

2.Каталог

3.Сервис

4.Контакты

5.Новости/Статьи

6.О нас( не обязательно)

Возможно частичная перерисовка, например изменение положения рук + добавление тематического предмета в руки. Пример, раздел контакты "супер мен стоит с мобильником" и т.д.

Пишем цены и сроки, ну и примеры авторских работ. Без портфолио рассмотрю варианты от новичков работающих на портфолио, но без предоплаты. Для всех остальных стандартная схема, предоплата 30%, потом 70%.

Хорошему иллюстратору гарантирую дальнейшее сотрудничество и заказы от веб студии.