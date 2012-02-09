Нужно отрисовать персонажа для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен60 заявок851 просмотр

Собственно нужно обрисовать персонажа для сайта http://dinitrol.glavstr.ru/

Нужен супер-мен или что то в этом роде. Тематика "авто химия, антикоррозийная обработка".

Требуется несколько вариантов, а именно:

1.Главная страница

2.Каталог

3.Сервис

4.Контакты

5.Новости/Статьи

6.О нас( не обязательно)

Возможно частичная перерисовка, например изменение положения рук + добавление тематического предмета в руки. Пример, раздел контакты "супер мен стоит с мобильником" и т.д.

Пишем цены и сроки, ну и примеры авторских работ. Без портфолио рассмотрю варианты от новичков работающих на портфолио, но без предоплаты. Для всех остальных стандартная схема, предоплата 30%, потом 70%.

Хорошему иллюстратору гарантирую дальнейшее сотрудничество и заказы от веб студии.

13 лет назад
MafiyaRU
Арсений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AST705
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$60
4 дня
Приятно работать с опытным, а главное порядочным дизайнером. Андрей один из немногих, кто умеет выполнять работу качественно, в сроки и без обмана. Из плюсов отмечу: 1.Всегда на связи 2.Изменения вносит очень быстро 3.Умеет понять чего на самом деле хочет заказчик. 4.Достойное качество отрисовки иллюстраций. Итог его работы, иллюстрации персонажей для сайта www.динитрол.рф. Буду работать и дальше.
Очень рад сотрудничеству с Арсением. Четкая постановка задачи со своевременной оплатой, да еще и небольшой премией, в последнее время стала редкостью, но Арсений все это предоставил. И помимо всего этого еще и приятный собеседник. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. И желаю успехов сайту www.динитрол.рф. для которого рисовался персонаж

Заявки фрилансеров

AST705
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад