Для поисковой системы http://ruzaindex.ru нужно сделать подходящие графические изображения (иконки, иллюстрации и т.д). Все изображения должны быть уникальными, строгими, соответствовать общей направленности поисковика.
Нужно отрисовать персонажа для сайта
Собственно нужно обрисовать персонажа для сайта http://dinitrol.glavstr.ru/
Нужен супер-мен или что то в этом роде. Тематика "авто химия, антикоррозийная обработка".
Требуется несколько вариантов, а именно:
1.Главная страница
2.Каталог
3.Сервис
4.Контакты
5.Новости/Статьи
6.О нас( не обязательно)
Возможно частичная перерисовка, например изменение положения рук + добавление тематического предмета в руки. Пример, раздел контакты "супер мен стоит с мобильником" и т.д.
Пишем цены и сроки, ну и примеры авторских работ. Без портфолио рассмотрю варианты от новичков работающих на портфолио, но без предоплаты. Для всех остальных стандартная схема, предоплата 30%, потом 70%.
Хорошему иллюстратору гарантирую дальнейшее сотрудничество и заказы от веб студии.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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