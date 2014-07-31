Необходимо сделать рекламную картинку в размерах 800 на 520 px - На картинке должно быть четко видно: продукт (Аквариум), цену товара в рублях и название товара. Причем также четко должно быть видно эти три основных ...
Нужно разбить 2 изображения для печати на а4
одно изображение 1,5м х 1м
второе 1м х 1м
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