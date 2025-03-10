Требуется иллюстратор для разработки наклейки на тубус для бренда товаров для собак малых пород. Бренд предлагает практичные и стильные товары для прогулок. Основная идея: «Прогулка - ваша совместная история». Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Нужно сделать аватарки
Нужно сделать аватарки. Фотошоп.
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