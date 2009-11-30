Нужно сделать схему проезда

Здравствуйте! Я разрабатываю социальную сеть для авиалюбителей. Нужна векторная иллюстрация (высотой 120-150px) для "подвала" страницы, сочитающаяся с тематикой сайта и верхом. Предпочтителен вектор. Сайт: avia2.net Далее — мои собственные идеи того, что должно быть изображено в "подвале". 1. Вышка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать схему проезда до офиса в г. Казань, аналитично тем же схемам в других городах ( см. приложение, такой же вид) .
адрес офиса в Казани: 420095, г.Казань, ул. Зинина, д. 8
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт14 лет назад
Сделать 2 рисунка в векторе. 1. Березовый лист 2. Хвойная веточка (сосна) Примерно в таком стиле: http://img197.imageshack.us/img197/3305/72cde4b98bda917f98923fc.jpg Ориентир цветов#66b115 и #579a0e или на усмотрение художника. Срочно!Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нам необходим иллюстратор для выполнения ряда задач. Есть черновой скетч+ концепция, который нужно доотрисовывать Подробнее о проекте в приложении Требования: -опыт работы не менее 2-х лет - возможность всегда с вами связаться - адекватность, креативность и серьёзность ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ ЕСЛИ: - вы ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно отрисовать в векторе логотип промо-группы FRESH-TRESH (организация вечеринок). нужно 2 варианта: 1. В цвете для баннера 2. Черно-белый -не градации серого! (для флаеров и печатей) ----------- Моя идея: Стакан с апельсиновым фрешем на край ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $17
ПЕРЕПИСКА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОЧТУ, пжл.!!! [email protected] Уже делали на этом сайте. Теперь немогу найти файлы. Придется сделать еще раз. В общем, на двух полосах нужно продемонстрировать с изображениями и комментариями, "что, зачем, куда нажимаем" в фотошопе, ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Заказчик хочет стилизованную "фотографию города будущего", вот пример http://webfile.ru/4123165 Опишите как вы её можете сделать - через 3д модели или просто иллюстрацией, укажите стоимость, сроки и подобные работы, которые вы уже делали. Изображение делается для компании - ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для сайта разработать картинку по стилю существующей на сайте http://kudowear.ru/. фотографию спортсмена на передний план предоставим. на заднем плане: города Москва и Токио. бюджет 500 руб. Предоплата 50%.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт14 лет назад
Хотим сделать нарды, нужно оригинальное оформление работа в 2 этапа: 1й этап - иллюстрация, внешний вид, формы 2й этап - модель в 3D дайте оценку своей работы за каждый этап могу разделить работу между исполнителямиИллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать из фотографии комикс, а именно персонажа, фон и все остальное не надо. Для наглядности дам пример "комиксности" :) Пишите Ваши цены и сроки. Спасибо за внимание.Иллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны эскизы для татуировки. Цветные. Исполнитель - Новосибирск. Примеры работ оставляем в тендере. P/S Личку не просматриваю.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт14 лет назад