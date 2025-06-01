Обложка ютуб

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки4 просмотра

Нужна простая превью на ютуб на тему нейросети veo 3 подробнее напишу в лс. Оплата на украинскую карту. Желательно сделать сейчас

Создание превью
14 часов назад
Yaroslav_Novichk
14 лет
4 года в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
14 часов назад
$4
1 день
Все супер! Быстро и красиво
Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

Данііл
 
19 лет
год в сервисе
Был
13 часов назад
14 часов назад
skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
14 часов назад