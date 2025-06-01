Ищется специалист по инфографике на постоянную работу. Необходим опыт в создании иллюстраций и рисунков. Занятость на полный рабочий день.
Обложка ютуб
Нужна простая превью на ютуб на тему нейросети veo 3 подробнее напишу в лс. Оплата на украинскую карту. Желательно сделать сейчас
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки4 заявкиОткрыт2 дня назад
Ищется 2D художник для разработки макета персонажа для патента. Необходимо создать визуализацию с учетом характера и деталей, таких как нож в веере и подранное платье. Персонажи имеют описания, но визуализацию нужно создать с нуля. Проект включает создание коллекции кукол. Подписание договора о неразглашении обязательно.Открыт2 дня назад
Требуется дизайнер для переноса спортивных титров из .gtzip файлов в Rive. Необходимо воссоздать верстку, шрифты и цветовую схему, а также настроить state machine для изменения параметров. Итоговые .riv-файлы и инструкция по параметрам должны быть переданы. Возможен переход на постоянную позицию в sport-tech-компании.Иллюстрации и Рисункинет заявокОткрыт3 дня назад
- $10
Необходимо создать 4 картинки диаграмм для дипломной работы. Диаграммы уже есть, требуется перевести текст на английский и изменить шрифт. Ожидаются предложения от фрилансеров, готовых помочь с задачей.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт2 дня назад
Необходимо разработать аватарку и значок для проекта Rushell Mobile. Важно, чтобы иллюстрации хорошо сочетались с названием игры и привлекали внимание игроков.Иллюстрации и Рисунки5 заявокОткрыт5 дней назад
Ищется дизайнер для разработки 6 мини картинок для чат бота. Важна оперативность выполнения задания. Обсуждение сроков и цен обязательно.Открыт5 дней назад
- $38
Требуется создать 9 tex файлов и рисунков для отображения изображений в LaTeX. Примеры реализации предоставлены. Срок выполнения – 3 дня, до 28 включительно. Рисунки могут быть нарисованы в любом другом редакторе, но в идеале должны быть представлены в формате TEX.Открыт6 дней назад
- $5
Требуется добавить транспорт и спутник на готовую картинку. Задача должна быть выполнена в реальном времени. Использование инструментов krea и midjourney обязательно. Ожидается работа в формате совместного выполнения.Закрыт6 дней назад
Требуется создание low-poly моделей вооружения для инди-шутера. Задача включает моделлинг, развертку и текстуринг. Модели должны соответствовать реальным размерам и быть разборными для анимации. Лимит по полигонам составляет 2к - 5к, текстуры только Base Color, стилизованные под начало-середину 00-х годов.Открыт6 дней назад
Требуется оформить 4 кадра для слайдера сайта, посвященного экскурсиям. Необходимо создать надписи и иконки в стиле городских экскурсий, избегая элементов, связанных с турпоходами. Важно предоставить макет в формате .psd со слоями для дальнейших изменений. Укажите стоимость и сроки выполнения.Открыт6 дней назад