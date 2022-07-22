Один слайд для презентації

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки848 просмотров
#1$10

Передати на слайді результат півріч компанії:  H1’22 vs H2’21 +68% and H1’22 vs H1’21 +116% так, щоб було зрозуміло як результат виріс порівняно з попередніми періодами. 

3 года назад
guest_16578791715395
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

dayana10_S
Даяна 
24 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Завдання (дизайн слайду для презентації) було виконано швидко і якісно, із урахуванням усії вимог. Комунікація прекрасна. Дуже рекомендую цю виконавицю.
Приятно работать с этим заказчиком. Отличная постановка задачи. Оплата в срок. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
3 года назад
dayana10_S
Даяна 
24 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Евгений
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Оксана
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 отзывов
3 года назад

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