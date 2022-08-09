Оформить дизайн карточек Авито (3 картинки)

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт23 заявки504 просмотра

1. Создать макет 3 картинок для публикации объявления Авито

2. Если будете делать в фотошопе или Figma - это идеальный вариант

Figma
3 года назад
dukanant55
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