Оформить презентацию в кейнот

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки134 просмотра

Необходимо оформить презентацию в программе keynote. Ориентировочное кол-во слайдов 30-50. Тематика: инфобизнес.  Текст мы даем. Указывайте сроки и стоимость такой презентации

7 лет назад
Evgeniya_01
30 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров