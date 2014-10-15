Вот каких человечков надо нарисовать https://farm4.staticflickr.com/3889/14925637235_ed9236d71f_b.jpg Они будут в дальнейшем использоваться в презентации Стиль человечков должен быть примерно таким, как на этом сайте http://jnetclass.com/ Пишите, цены и сроки
Отредактировать фотоколлаж в Photoshop
Нарисовать яркое гало к двери. Поменять дверь на более широкую и открывающуюся наружу. Подобрать соответсвующую дверь.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Идея - создание ежедневника для девушек требования - нарисовать(придумат) обложку создать страницы ежедневника,с наполнением и небольшими рисунками) остально оговаривается в личном сообщении!Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Требуется создание картинок хорошего качества для отпечатывания на флешках (смотрите в приложении пример). Формат jpeg. Размер как у кредитной карты в готовом варианте. Прошу сообщать цену и сроки выполнения такой работы. Все данные и логотип ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт11 лет назад
На сайте есть 4 кнопки (картинки), три одинаковые, а одна выделяется, нужно её сделать такойже по стилю, как остальные три, а конкретно, заливку и шрифт на этой кнопке. www.avante42.ru кнопка с названием ТеплоШпатлевка "БУРАН" выделяется ...Завершен11 лет назад
Необходимо перерисовать изображение в векторе. Один из трех центральных изображений. Текст по бокам не надо. ДОБАВИЛ фото в качествеИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу иллюстратора для создания рисунков к блоге. Первые несколько рисунков - позы при кормлении грудью. И еще рисунок для поста о пользы прослушивания детьми музыки Моцарта.Завершен11 лет назад
Нужно отрисовать в 3D 4-5 варианта кухонь. Вернее сказать перересовать с привьюшек в нормальный размер. Интересует качество приблизительное к фотографии. Исходники в 3DMAX так же забираю. Приоритет отдам Украинским специалистам.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо до обеда на фотографии вместо будки поставить дверь. Из-за двери должен литься свет, как будто за дверью рай или какой-то другой более светлый мир. Иллюстрация для IT сайта. (Фотография-исходник в высоком разрешение и сделана ...Завершен11 лет назад
Необходимо перерисовать простого персонажа с фотографии с добавлением двух элементов. Персонаж довольно простой, нужно так же максимально просто. Возможно постоянное сотрудничество. Рисунок нужен в JPG формате с хорошим разрешением. Фото по запросу. ...Завершен11 лет назад