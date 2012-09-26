Отрисовать эскиз в CDR и превью к нему в jpg

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен22 заявки243 просмотра

Образец картинки будет предоставлен в ТЗ.

13 лет назад
sanatana
Марина 
44 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена четко, оперативно. И даже без коррекции.
Было очень приятно сотрудничать. Четкое ТЗ и моментальна оплата. Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад