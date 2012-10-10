Отрисовать картинку в векторе

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен21 заявка354 просмотра

Всем привет. Нужно отрисовать картинку в векторе. Картинку прилагаю.

Просьба сориентировать по цене и срокам.

13 лет назад
JIucifeR
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$25
2 дня
Все отлично, работа выполнена так как мне и нужно было. Буду обращаться еще. Спасибо.
Спасибо Олегу за приятное сотрудничество! Отличный заказчик. Весьма терпеливый и приятный в процессе общения. Perfecto Web рекомендует!

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад