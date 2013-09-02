Отрисовать коллаж в стиле grunge, industrial

Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки246 просмотров
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Картинку img.jpg необходимо отрисовать с нуля в стиле картинки EqzX1Rewuj8.jpg , оформив таким образом CD + Digipack.

Лицо нужно отрисовать не доктора хауса, а другого человека (фото скину дополнительно). Соответственно, череп тоже нужно отрисовать красиво, чтобы он был частью композиции. При этом вся картинка должна быть отрисована в стиле grunge, то есть - грязно, мазками и т.п.

Необходимо сдать работу до 10.09 включительно. Оплата - по согласованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДНОГО ФАЙЛА

Указаны на странице http://cd-copy.ru/new_shablon.php

1. Макет покраски CD / DVD

2. Шаблон коробки CD digipack 6 полос 1 трей

10 лет назад
fm-club
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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