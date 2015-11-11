Отрисовать логотип в векторе.

$10
Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Необходимо отрисовать логотип в векторе в ai или cdr

8 лет назад
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад