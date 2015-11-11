Приветствую коллеги. Файл для просмотра прикрепил во вложении. Делал сам, времени как всегда мало, сам не успеваю, поэтому ищу помощника. Требуется отрисовать иллюстрации в векторе (пример стиля выполнения во вложении). То есть форма-блики-тени. Цвета мультяшные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать логотип в векторе в ai или cdr
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- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Создать превью для данного видео : [url=https://www.youtube.com/watch?v=xPuYS6DKhJM&feature=youtu.be]https://www.youtube.com/watch?v=xPuYS6DKhJM&feature=youtu.be[/url]Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт8 лет назад
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Всем добрый день! [b]Кто нам нужен:[/b] Нам нужен дизайнер для разработки векторных рисунков для производства. У кандидата должен быть самостоятельный творческий подход и идеи реализации. Ждем Ваших предложений :)Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт8 лет назад