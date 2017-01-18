нужно отрисовать макет 2д пола в виде дороги в зимнем карпатском селе. Это будет пол для мероприятия в конкретный зал, с конкретными задачами.
Отрисовать по фотографии, иконка с узнаваемыми чертами
Не в сверхреализме. Важно чтобы были узнаваемые черты. Необходимо для документов
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