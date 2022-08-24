Есть исходники - отрисованные животные 3шт.

Нужно отрисовать секвенцию им - движение в танце (каждому животному разный вид танца - например брейк, простое пританцовывание и тд). Секвенция буквально кадра 3-4, зациклю для анимации.

То есть на выходе мы получаем 3 покадровые анимации танца животных.