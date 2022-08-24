Требуется иллюстратор/аниматор для создания SVG анимации в 2D стиле. Необходимо нарисовать и анимировать сундуки (кейсы) с анимацией открытия. Приложите примеры ваших работ с подобными проектами, включая стикеры или сундучки. Начинайте отклик с решения задачи: 2+3*5.
Отрисовать Секвенцию животного в танце
Есть исходники - отрисованные животные 3шт.
Нужно отрисовать секвенцию им - движение в танце (каждому животному разный вид танца - например брейк, простое пританцовывание и тд). Секвенция буквально кадра 3-4, зациклю для анимации.
То есть на выходе мы получаем 3 покадровые анимации танца животных.
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