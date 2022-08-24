Отрисовать Секвенцию животного в танце

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки154 просмотра

Есть исходники - отрисованные животные 3шт.

Нужно отрисовать секвенцию им - движение в танце (каждому животному разный вид танца - например брейк, простое пританцовывание и тд). Секвенция буквально кадра 3-4, зациклю для анимации.

То есть на выходе мы получаем 3 покадровые анимации танца животных.

3 года назад
Nana76390
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