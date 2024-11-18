Отрисовать стикерпаки и наклейки

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Закрыт5 заявок157 просмотров

Добрый день!

Ищу дизайнера-иллюстратора, который сможет за 1-1,5 недели отрисовать стикерпаки и наклейки, которые пойдут в печать!

Объем работы не большой.

Тематика: горы, горные трипы. Референсы скину.

Срок исполнения: 1-1,5 недели максимум.

Пожалуйста! Пишите сразу с портфолио, ценами и сроками.

Создание стикеров
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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