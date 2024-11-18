Отрисовать стикерпаки и наклейки

Требуется перерисовать пять персонажей в векторном формате без фона. Файлы должны быть предоставлены в .ai. Используйте множество слоев для возможности редактирования отдельных частей персонажа (голова, торс, костюм и т.д.), чтобы обеспечить гибкость в изменении элементов.