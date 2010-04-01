Отрисовать в векторе картинки - придать новый вид

Требуется нарисовать мульт персонажа - лайм (это такой лимончик) с ручками, ножками, большими глазами. Весь такой веселый. Персонаж будет размещен на сайте. Возможно в дальнейшем будет в нескольких вариантах в зависимости от категории меню. Неплохой ...