Отрисовать в векторе простую башню

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок211 просмотров

Отрисовать в векторе башню-маяк - он же карандаш. Перспектива. Двухцветка - ч\б. Правильная симметрия, устойчивые, мощные, граненые формы. Рисунок прилагается. В конечном итоге присылать в формате .ia. Только иллюстратор.

12 лет назад
kolokol_2008
Вронский 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
12 лет назад
$10
1 день
Все выполнил в сроки, отличный вкус, что очень важно для это сферы. И не дорого!
Антон - отличный заказчик! Четко поставил задачу, всегда был на связи и очень быстро произвел оплату. Было приятно работать. Спасибо! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
12 лет назад

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