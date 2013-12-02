Нужно сделать макет рекламной листовки, срочно! Тематика листовки: реклама отдела подарков к новому году! Листовки будут раздаваться в торговых центрах города, а также на улице! Формат листовки А5. Выиграет ...
Отрисовка деревянных домов
Добрый день, интересует отрисовка домов от 30 штук, в качестве указанном в ссылках:
http://www.terem-pro.ru/files/2124/viking-3-prev.jpg
http://fortuna-les.ru/wp-content/uploads/2013/07/1-%D0%9C%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_water-470x300.jpg
Дома которые надо отрисовать можете посмотреть на сайте www.supermarket-domov.ru призовой фонд 15 у.е. указан за единицу
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