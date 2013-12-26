Отрисовка персонажей для сайта

$1000
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка138 просмотров
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Отрисовать персонажи для сайта

10 лет назад
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
veresen
Вера 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$1000
60 дней
Вера, как обычно на высоте художественного таланта! Спасибо большое за классную, творческую работу! Всем рекомендую!
Сергей-замечательный заказчик! Сотрудничаем уже давно и я очень благодарна этому человеку за профессионализм, порядочность, позитивное внимательное отношение! Побольше бы таких заказчиков!Спасибо большое! Рекомендую всем!
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