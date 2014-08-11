Отрисовка схемы концертного зала в векторе

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок353 просмотра

Здравствуйте.

Нужно нарисовать схему концертного зала в веркотре и предоставить в формате svg.

Схема в атаче, размер 1 к 1 с растром. Цветовую гамму и прочее детали сообщу исполнителю.

11 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
$10
1 день
Рекомендую, качественная работа и в срок.
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
Лучший художник марта
ТОП-10
Иллюстрации и Рисунки

  • Похожие заказы

  • Инфографика текста

    Необходимо наполнить инфографикой наш сайт: plus38.ru для более удобного восприятия информации посетителями Соблюсти общую концепцию дизайна сайта. Проиллюстрировать нужно следующие страницы: 1. http://www.plus38.ru/sozdanie-saitov 2. http://www.plus38.ru/site-company 3. http://www.plus38.ru/slozhnye-proekty 4. ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иллюстратор-портретист в книгу "100 легенд джаза"

    Обязанности: Рисунок в фотошопе на основе фотографии (есть примеры, есть все фото) в стиле отрисовки акварелью, всего 100 портретов. Или же рисунок акварелью на бумаге, с последующей компьютерной обработкой. Заключение ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перерисовать персонажа в минималистическом стиле

    Ищу художника перерисовал цветного персонажа(в аттаче) в более минималистичного и графичного ч/б персонажа с сохранением визуального сходства ( у персонажа ест человек прототип) . Этот персонаж будет использоваться для анимации и встречаться с ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сувенирная серия Беларусь

    Набор картинок а-ля сэлфи в формате мультяшек. Объекты предоставляю. Персонажи ваши + отрисовка объектов. Все в едином стиле. Более подробно при связи. Общее количество работ на старте - 6-8 шт. Возможно постоянное сотрудничество.

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изображения с алфавитом

    $10

    Приветствую! Ребята требуется сделать 70 изображений разного цвета в виде квадрата 250х250 px с буквами русского и английского алфавита, а также цифр. Изображения будут использоваться вместо noimage в одном проекте. Пример на сайте вопросов Майкл ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изображения для сайта

    Нужно сделать изображения для сайта, четкие, красочные, тематичные. Тема 1: Фитнес клуб Тема 2: Салон красоты Тема 3: Стоматология Тема 4: Сауна Тема 5: Туризм Для каждой темы!!! нужно ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Прорисовать покерный стол

    Здравствуйте! нужно доделать изображение покерного стола черновик http://www.vsepropoker.ru/articles/img/stol.jpg так и сделать 1 к 1 фактически, не надо ничего изобретать! просто хочу чтобы было красиво с металлической подложкой как на ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн персонажей Дота 2 для принта на футболках

    ищу человека, который знает игру Дота 2 и может нарисовать стильные иллюстрации персонажей (принты), как в приложении :) Стилистика простая – детализированная черно-белая картинка с небольшими цветными элементами. Если предложите что-то свое, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад