Пакет концепт-артов в стиле Виктора Антонова

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок261 просмотр

Нужен пакет концепт-артов для игры, выполненных в стиле Виктора Антонова (http://www.vulkanbros.com/intro.html). Пакет состоит из 20 иллюстраций. Необходимо понимание, что с этими иллюстрациями работать моделлерам и левел-дизайнерам. Оплата переводом на счет. Портфолио -- обязательно. Пожалуйста, указывайте стоимость пакета и сроки выполнения.

13 лет назад
sybicit
Сергей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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