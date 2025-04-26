Требуется создать иллюстрации в ретро-стиле 50-60-х годов для Ютюб канала, включая аватарку и обои. Основной элемент — автомобиль Татра Т603 в красивом синем цвете, стилизованный под рекламный плакат. Обои также должны включать изображение Татра Т603.
Перенести зображення з файлу Word (Jpeg) у Corel Draw (CDR)
Усі елементи рисунка (типи, товщина і колір ліній, шрифт текстів тощо) мають вільно редагуватись у наявному програмному забезпеченні). Вимоги до оформлення рисунків: текст у рисунку — Times New Roman 9,5, ширина рисунка — до 13 см.
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