Перенести зображення з файлу Word (Jpeg) у Corel Draw (CDR)

$5
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Открыт5 заявок68 просмотров

Усі елементи рисунка (типи, товщина і колір ліній, шрифт текстів тощо) мають вільно редагуватись у наявному програмному забезпеченні). Вимоги до оформлення рисунків: текст у рисунку — Times New Roman 9,5, ширина рисунка — до 13 см.

CorelDRAWОтрисовка логотиповСоздание иллюстраций
11 дней назад
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