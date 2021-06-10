Перерисовать картинку

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Закрыт28 заявок1299 просмотров

В рамках социального проекта по уничтожению мирного населения в годы Великой Отечественной Войны нужно для книги перерисовать картинку. Нужно для обложки книги перерисовать картинку. Авторство будет указано. 

4 года назад
Avrora_13
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Заявки фрилансеров

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