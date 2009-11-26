Перерисовать картинку

Иллюстрации и РисункиЗавершен23 заявки399 просмотров
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Требуется сделать картинку двух девушек, аналогичную этой -> http://monolith.irr.ru/site/img/banner_foto.jpg

Размер рисунка - 326 х 350 (как пример по ссылке выше).

Ваши цены и сроки. Спасибо ;)

14 лет назад
milw0rm
Михаил 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Summer_Rain
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$30
1 день
Выполнил заказ полностью. Быстро предоставил эскиз, постоянно находился онлайн и корректировал все замечания на лету. Креативный и приятный в общении человек. Рекомендую.
Приятный в общении человек, прислушивающийся к стороннему мнению и готовый на компромиссное решение. Оплатил работу вовремя в полном объеме.