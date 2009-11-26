Перерисовать картинку

Нужен цветной сюжетный шарж с одним человеком в формате А3, нарисованный карандашами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать картинку двух девушек, аналогичную этой -> http://monolith.irr.ru/site/img/banner_foto.jpg
Размер рисунка - 326 х 350 (как пример по ссылке выше).
Ваши цены и сроки. Спасибо ;)
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