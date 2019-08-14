Перерисовать существующую модель оборудования

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Завершен6 заявок310 просмотров

Необходимо отрисовать модели с существующий, необходимо изменить ракурс и цветовую гамму (подобрать цвет на все модели похожий) для сайта

Модели связаны с горно-шахтным оборудованием (дробилки, грохота, конвейера и т.д.) всего около 7 моделей, необходима стоимость и срок за 1 модель. Сами модели скину в лс

6 лет назад
v-max56
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$120
14 дней
Елена справилась с заданием на отлично. Минимум вопросов, высокая скорость работы, можно хвалить данного исполнителя бесконечно! Однозначно рекомендую!
Четкая постановка задачи, отличная коммуникация, моментальная оплата, все супер. Было приятно работать, однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад