Здравствуйте, я хочу заказать стикеры! Бюджета нет ;( Нужно будет: Нарисовать сначала скины MINECRAFT Потом уже и делать арты, нужно 25. Стикеры в виде, обычных.
Перерисовать существующую модель оборудования
Необходимо отрисовать модели с существующий, необходимо изменить ракурс и цветовую гамму (подобрать цвет на все модели похожий) для сайта
Модели связаны с горно-шахтным оборудованием (дробилки, грохота, конвейера и т.д.) всего около 7 моделей, необходима стоимость и срок за 1 модель. Сами модели скину в лс
Выбранный исполнитель
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