Есть эскиз от руки. Должно получитьсся что-то такое Фолио и цена от вас.
Перевести файл из CDR в AI или EPS
Надо скачать большой файл! >500Мб http://files.mail.ru/PAL92M в cdr
сконвертировать его в eps или в ai
и залить результат на обменник
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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