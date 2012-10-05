Перевести файл из CDR в AI или EPS

Нашей компании (обнаженныйбизнес.рф) каждую неделю нужно рисовать новые картинки для презентации наших курсов. Пример картинки прикреплю к этому проекту. Кто готов повторить, и сделать лучше, обращайтесь. Платить будем 200 руб за каждую картинку.