Ищем 2D-художника для создания иллюстраций, обложек к релизам и концепт-артов для музыкального проекта. Необходимо наличие портфолио в схожем стиле и хорошие навыки коммуникации. Оплата может быть сдельной или фиксированной при долгосрочном сотрудничестве.