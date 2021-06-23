Перевести в вектор CorelDraw (файл CDR) 5 изображений

приведены старые иллюстрации этих изображений (картинки и векторные файлы), которые перерисовываются (цвета какие-то можно взять из них)

035 - дорисовать губы у рыбы (чтобы не было соприкосновение с червяком, а то сексуально получилось)

018 - фон сделать более светлее чем в старом изображении

толщина линий должна быть одинаковой (один конец толстый, другой тонкий такого не должно быть) и величина её взята из векторных файлов

формат туч (граница, заливка) должен быть такой же как векторном изображении 097

В конце возможна небольшая корректировка (изменения цветов, какие-то линии довести и т.д.)

Результат:

файлы CDR (не выше 20й версии)

файлы тиф

При создании тифа указать:

цветовую палитру CMYK.

Горизонтальное разрешение 300 точек на дюйм

Разрешение по вертикали 300 точек на дюйм

Сжатие LZW

При сохранении из кореша убрать галочку, связанную с прозрачностью слоя.

Бюджет на всю работу 1500р