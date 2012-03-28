Перевести в вектор картинку

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Завершен42 заявки652 просмотра

картинку перевести в вектор

13 лет назад
MelNik-Vit
Виталий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

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Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад
13 лет назад
$2
1 день
Ну очень все оперативно сделано, было приятно работать
Получил техзадание, сделал работу, получил оплату. Рекомендую Виталия как заказчика.

Заявки фрилансеров

logo_km_ua
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад
13 лет назад