Перевод китайских надписей на русский

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка119 просмотров

Требуется дизайнер для перевода китайских надписей на русский язык с сохранением шаблона. Важно, чтобы текст был переведен корректно и соответствовал оригинальному дизайну.

4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
8 отзывов
4 месяца назад