Плакати патріотичного напрямку

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Завершен4 заявки596 просмотров

Для виготовлення календарів, плакатів, пазлів тощо потрібно створити 10 дизайнів . Норми поліграфічні, якість для друку форматів до 500х700 мм.

Ідея Ваша - розглядаємо, затверджуємо , робимо оригінал-макет

Макеты для комерційного використання. Навожу приклад бажаного стилю.

3 года назад
energyplus2002
54 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$50
3 дня
Escrow
Отзыв положительный
Рекомендую

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Михаил
 
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11 лет в сервисе
Был
12 минут назад
200 отзывов
3 года назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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