Добрый день! Нужно нарисовать два красивых и креативных рекламных тизера размером 220х90 на SEO-тематику.
Png, jpg в cdr
Нужно обрисовать 250 картинок.
Один из примеров.
http://pixs.ru/showimage/example2jp_7393420_5287899.jpg
Интересует цена и сроки.
Заявки фрилансеров
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