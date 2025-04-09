Требуется дизайнер инфографики для постоянной работы на платформе одежды и аксессуаров. Основные обязанности: анализ конкурентов, разработка уникального торгового предложения, создание слайдов с инфографикой и контентом, а также генерация материалов с помощью ИИ. Необходимо пройти тестирование слайдов в сервисе Марпла. Портфолио и 2 тестовых слайда обязательны.