Подготовка векторного формата штампа для типографии

$10
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Открыт7 заявок298 просмотров

Все привет!

Требуется подготовить векторный формат (cdr) стандартного штампа для дальнейшей отливки в типографии.

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