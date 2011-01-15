Подобрать 20 фото для 11 категорий, обрезать.

Нужно подобрать по 20 фотографий для 11 тем разделов.

1. Студийная съемка

2. Портфолио

3. НЮ

4. В образе

5. Портретная

6. Предметная фотосъемка Большие объекты (машины, холодильники и пр..)

7. Макросъемка мелких объектов (украшения, сотовые телефоны и пр..

8. Репортажная съемка

9. Свадебная фотосъемка

10. Интерьерная фотосъемка

11. Архитектурная съёмка

Нужно будет обрезать и сжать по размеру фотографии (оптимизировать для веб в фотошопе)

Размер: 486*200

В приложенном архиве пример размера фото, тематика разумеется другая. Как видите все фотографии панорамного стиля. Фотографии в разделах не должны повторяться. Объекты на фотографиях должны быть разными.

Бюджет 1000р.