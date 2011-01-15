Надо нарисовать здание и фон в таком же стиле как на сайте http://www.agencynet.com/ (смотрите скриншот в аттаче) - стиль больше приближен к реализму чем к мультяшности Качество должно быть не ниже. Фигурки ...
Подобрать 20 фото для 11 категорий, обрезать.
Нужно подобрать по 20 фотографий для 11 тем разделов.
1. Студийная съемка
2. Портфолио
3. НЮ
4. В образе
5. Портретная
6. Предметная фотосъемка Большие объекты (машины, холодильники и пр..)
7. Макросъемка мелких объектов (украшения, сотовые телефоны и пр..
8. Репортажная съемка
9. Свадебная фотосъемка
10. Интерьерная фотосъемка
11. Архитектурная съёмка
Нужно будет обрезать и сжать по размеру фотографии (оптимизировать для веб в фотошопе)
Размер: 486*200
В приложенном архиве пример размера фото, тематика разумеется другая. Как видите все фотографии панорамного стиля. Фотографии в разделах не должны повторяться. Объекты на фотографиях должны быть разными.
Бюджет 1000р.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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