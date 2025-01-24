Поиск 2D-художника для музыкального проекта

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Закрыт7 заявок358 просмотров

Музыкальный проект ищет 2D-художника для создания промоматериалов, обложек к релизам и концепт-артов. Ждем креатора с портфолио в схожем стиле и адекватной коммуникацией. Оплата сдельная или фиксированный месячный гонорар при долгосрочном сотрудничестве.

Дизайн обложек
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ульяна
 
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Алиса
 
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Евгений
 
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Андрей
 
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43 минуты назад
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